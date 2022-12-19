Ozone首度挑戰校唱前進盛大北一女舞會。（索尼音樂提供）

Ozone首張EP封面照搭乘跑車拍攝。（索尼音樂提供）

男團Ozone由子翔、哲言、佳辰、煥鈞、祖安、文廷組成，將於23日推出首張EP《Unicorn》；繼上周釋出前導影片引起熱烈迴響，今（19日）再釋出EP封面照，Ozone以在韓國造型團隊打造的全新Look帥氣登場，乘坐在一台復古跑車上，視覺色彩相當繽紛夢幻，象徵Ozone替所有想要到夢幻之地的粉絲引路，團員們當時在拍攝現場看到跑車都超嗨，直說「像一場夢」。

EP封面是前往韓國時拍攝，6人在現場看到一台敞篷手工復古跑車都難掩興奮之情，佳辰說：「這是我夢寐以求的復古跑車，坐上跑車的那一刻我們都覺得很像一場夢。」祖安把跑車稱作是「浪漫神器」，不過由於跑車是四人座，當時六人要擠在同一台車上完成拍攝不太容易，要不斷調整角度或是固定同一個姿勢，祖安笑說：「其實我們的姿勢都滿好笑的。」哲言也表示：「非常擠的同時要顧慮團員們的舒適度跟臉的角度真的是一門學問，大家都很有默契的互相退讓，給彼此空間，真的很窩心，但拍完腰都非常酸。」

Ozone上週末首度挑戰校園演唱，擔任北一女中校慶舞會演唱嘉賓，「我們知道以往北一女的校唱都辦得非常盛大，這次可以受邀演出是我們的榮幸」；當天學生粉絲不畏風雨和寒流來襲擠爆中正紀念堂的民主大道，他們感動表示：「看到大家在雨中為我們應援，真的有感受到學生們的青春熱血！」而台下學生的青春氣息讓他們不禁回憶起高中在學校表演的時光，表示以前會很緊張甚至害怕全校的目光，但現在已經能夠好好的享受舞台，內心有一種說不上來的感動。