永豐棧酒店租賃糾紛再延燒，承租的順為公司團隊由律師陪同按鈴控告創辦人妨害商譽、名譽。（陳淑芬攝）

中市五星級飯店永豐棧酒店爆發租賃糾紛再延燒，順為公司19日到台中地檢署按鈴控告，永豐棧產權所有人豐昱公司及創辦人何豐棧涉妨害商譽及妨害名譽，並保證，逾百筆訂房、訂餐消費者，不會受事件影響而損失，順為一定會負責到底。何豐棧對此回應，因順為拖欠租金，他謹慎因應不敢交付旅館登記證，也對順為提出詐欺和恐嚇告訴。

中市知名的永豐棧酒店，所有權人豐昱公司、創辦人何豐棧今年7月間將飯店租給順為公司經營後，於12月15日開記者會痛斥順為欠租金、沒有旅宿業登記證、破壞改裝樓層房間，還有房客被查獲槍枝、販毒與通緝犯，涉嫌以租賃為名、霸占產業，已向觀旅局申請暫停營業1年。雙方在記者會後爆發衝突。

順為公司林姓總經理19日下午由律師張繼圃陪同，按鈴控告。順為團隊說，雙方今年6月間簽約，順爲已付押金及租金3250萬元等款項，但豐昱遲不依約將旅館名義人登記成順爲，經催告仍不履行，順爲行使民法「同時履行抗辯權」而暫不支付租金。

順為團隊說，何誣指飯店窩藏毒販、配合毒販製毒，貶損、製造負面事端，順爲規畫員工電腦中心及休息場所，竟被影射是賭博機房；並現場展示警方公文澄清，證明飯店是配合警方緝毒。

律師張繼圃指出，雙方契約一旦簽訂，對方即有義務配合進行旅宿業登記、完整經營權移轉或提供使用，他並提出經營團隊與何的LINE對談截圖，指稱對方8月間也同意配合旅館登記證等事宜。

至於未付租金部分。張繼圃表示，屬不實指控，目前僅針對衝突當天妨害商譽、妨害名譽提告，至於其他民事糾紛涉及證據收集，因不想淪為口水戰，未來再做說明。

對此何豐棧回應指出，他在6月中旬和順為公司沈姓負責人個人簽訂承租合約，原本要在6月底交付7月租金與兩個月押金，但沈分10多次直到9月初才付清，8月後積欠租金迄今，因先前已經拖欠款項，加上後來又查到沈有多項前科，因而他謹慎因應，不敢將旅館登記證交付給沈及順為公司。

何豐棧也說，沈曾恐嚇他，日前又被查到飯店有販毒、通緝犯等違法情事，他也對沈提出詐欺和恐嚇告訴。

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