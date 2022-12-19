桃園市環保行政園區19日啟用，市長鄭文燦剪綵。（蔡依珍攝）

桃園市環保行政園區19日啟用，1年約可省下556萬元的租金。（蔡依珍攝）

占地1.6公頃的舊司法園區，隨著桃園地院和地檢搬遷後閒置，市府重整規畫成「環保行政園區」，將四散5處的環境保護局及環境清潔稽查大隊等相關單位全整合一起，提供給約600員工進駐使用，市長鄭文燦19日揭牌啟用，可為市庫省下每年556萬元的租金。

桃園市環保行政園區19日啟用，市長鄭文燦剪綵後走訪視察，讚IKEA提供的家具讓洽公空間顯得溫馨。（蔡依珍攝）

桃園市環保行政園區19日啟用，市長鄭文燦剪綵後走訪視察，讚IKEA提供的家具讓洽公空間顯得溫馨。（蔡依珍攝）

升格人口激增，環保局業務量與編制員額也增加，不但在市府大樓10樓和11樓，永續科等單位還另外在外租辦公廳舍，稽查科甚至分散在桃園和中壢，「舊司法園區」占地約1.6公頃，建物樓地板面積約3000坪，在桃園地方法院及桃園地方檢察署搬遷後，市府編列預算將園區整修，並規畫成「環保行政園區」，供環保局及環境清潔稽查大隊約600名人員進駐使用，1年約可省下556萬元的租金。

「舊的不輸給新的！」鄭文燦肯定環保局致力於推動循環經濟、二手家具、由廢轉能及資源回收等業務，自身也作為表率，將舊司法園區改造為「環保行政園區」，不只推廣「用舊的！也很好」的理念，並採用環保材料，透過環境清潔稽查大隊所設立的「桃仔園修惜站」，讓法院搬遷時遺留的堪用家具循環再利用，落實永續城市精神。

環保局也將園區改造，包括拆除既有圍牆，讓園區更明亮開闊且親民，增設YouBike站點、整頓人行道、保留園區內老樹、規畫2處供民眾休憩的小公園，並於廳舍入口處增設民眾洽公區，讓民眾洽公更舒適。

桃園市環保行政園區19日啟用，市長鄭文燦視察「環境汙染監控中心」。（蔡依珍攝）

環保局長呂理德說，「環保行政園區」內建置「環境污染監控中心」，在發生環境汙染事件或異常時，可透過派遣稽查車組、稽查平板APP及稽查管制資訊系統，快速研判案情以利即時稽查。

呂理德也提到，為響應中央的綠色能源政策，「環保行政園區」屋頂與地面將架設太陽能光電設備，建置容量約為1.4MWp，每年發電量約163萬度，預估可減少831.6公噸的碳排放，預計明年初完工。