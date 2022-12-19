桃園市長當選人張善政今公布小內閣人選，由前台大醫院副院長、台大醫學院教授王明鉅出任副市長，身為同學的台北市長柯文哲今天大讚，王明鉅的能力非常好，自己只是「不小心來當台北市長」，但比能力王明鉅應該更好。

柯文哲今天下午主持熊好券記者會，會後接受媒體聯訪，被問到對王明鉅出任桃園市副市長看法時，他表示王明鉅的行政能力很好，絕對沒問題，王明鉅是他的台大同班同學，能力非常好，是他同學裡面最早當醫院行政職的。

柯文哲說，「我只是不小心來當台北市長」，比能力他不會比我差，應該更好才對。