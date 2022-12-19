2022年卡達世足冠軍賽最終一戰，由球王梅西率領阿根廷以4：2成績擊敗法國，全台有不少球迷徹夜守著螢幕觀賞激烈賽事。然而，就有人發現，歷屆從來沒有黃種人奪下世足冠軍，而本屆更從八強賽就不見黃種人在場上奔馳，讓鄉民感到納悶，詢問「黃種人適合什麼運動？」貼文一出隨即引發熱議，還有人直說：「台灣巧固球天下無敵」。

原PO在PTT八卦板以「所以黃種人適合什麼運動？」為題發文，認為黃種人就算不和刻板印象中體能較好的黑人比較，「連白人和南美洲人也比不贏，黃種人到底可以幹嘛？」

原PO直言，台灣在國際比賽曾得獎的跆拳道、射箭等運動項目，其實全球「根本沒什麼人想玩」，而這次世界盃由阿根廷奪下冠軍獎盃，其中身高僅有169公分的梅西功不可沒，也讓原PO認為不能再藉口是「天生的優勢或劣勢」，他感慨：「黃種人是不是只能看人家的世界大賽自嗨而已，還是其實黃種人只是不夠努力」。

貼文曝光後，引來不少網友回應，「羽球、健力、舉重都有一席之地」、「種族天賦有差啊，世界本來就是不公平的」、「你知道台灣巧固球天下無敵嗎」、「疊杯子」、「只有電競了」、「花式溜冰／滑雪也常有獎牌」、「我們世界球后小戴你放哪」。

而過去其實就有PTT鄉民發問：「台灣還有什麼冷門的世界第一，是很少人知道的嗎？」也引來許多人回應，「萬年答案巧固球」、「冷門就巧固球啊！全世界都還要看台灣臉色」、「巧固球，強到沒對手」。

另外，也有許多網友指出，運動風氣、制度、國家投入的資源等，都是很重要的因素，「梅西生在東亞，國中畢業就會被父母送去高職，以後去工廠輪班」、「梅西都可以拿世界冠軍，再牽拖身體素質實在丟臉，不努力就不努力」、「人家歐美對運動很狂熱」、「我覺得東亞只是晚歐美起步而已，或是中間有斷層，現在有些項目真的有追上來」。