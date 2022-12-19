三福化（4755）、材料-KY（4763）半導體、綠能商機擴產策略推進。三福化擴大顯影劑TMAH（四甲基氫氧化銨）回收純化處理量能，並開出半導體級純化處理量，預期面板級純化處理量7,200噸；半導體級純化處理量2024年從今年5千噸再拉高至1萬噸；基礎化學品重要產品PHBA明年第1季完成去瓶頸工程，年增1500噸，剛好趕上日本客戶擴廠時程。

此外，中美貿易角力、大陸供應鍊轉進東南亞趨勢，三福化越南空分廠主產品如LOX、LIN及LAR（液態氧、液態氮跟液態氬氣），10月正式營運；材料廠主產品如SiH4、POCL3等，多為太陽能廠所需材料，也送多家客戶驗證完成，營運蓄勢待發。

材料-KY受惠供應鏈重組，切入國際大廠供應商行列，加上大陸醋片下游應用多元，有望再切入更多客戶，預計明年3月完成8,000噸及4月再完成9,000噸絲束擴產；醋片預期明年6月完成3,000噸擴產，另一醋片新廠擬2024年9月完成，再增15,000噸產能。

三福化指出，明年成長動能來自新增產能及半導體、PCB載板等新應用領域。柳營科學園區的N2O廠預計年底前完成試車，產能利用率第1年可達40％以上。

新興化學品以製程廢液回收為主；因顯影劑TMAH的高污染性，半導體、面板業均對回收再利用此一化學品有高度需求，2024年、2025年整體顯影劑回收業務的新興化學品營收比約達二成以上。

材料-KY已取得全球四大煙草公司訂單，今年完成3,000噸絲束擴充，明年絲束產能將倍增，總產能達3.7萬噸。另規劃新建5,000噸顯示面板用偏光片材料TAC膜的原料三醋酸纖維素，預計明年底投產，儲備多元利基。