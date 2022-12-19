為方便民眾搭乘大眾交通工具，地方廣設公共自行車供租用騎乘，但有民眾近日在台北市信義區目睹一排YouBike，多數的前方置物籃都被丟了垃圾，感嘆車籃被當成垃圾桶的現象越來越普遍，引起不少網友討論，也點出有此亂象的原因。

一名網友在PTT女板發文表示，自己從小住在台北，時常會騎乘Youbike代步，這一兩年發現越來越多人把Youbike車籃當垃圾桶，昨天晚上在101附近要租車時，一整排12台腳踏車的車籃，只有3台車是沒被丟垃圾的，讓她不滿也不解「為什麼現在大家都像是把腳踏車當垃圾桶一樣在扔呢？」

貼文引發網友共鳴，紛紛感嘆「台灣人素質正常發揮，機車菜籃常被丟」、「同感，尤其剩兩三台可借時，每台都有垃圾看了很阿雜」、「因為很多丟垃圾的垃圾，自己丟自己同類還沒自覺」、「新北也是啦，一堆衛生紙飲料杯」、「新竹疫情前後都滿多垃圾的」、「高雄也有，垃圾拿到垃圾桶很難嗎？」。

也有人認為是北市路邊垃圾桶減少，才會丟垃圾到車籃內，「台北市行人想找垃圾桶很困難，自然就會找其他方式」、「台北市垃圾桶少到哭」、「台北市路邊垃圾桶越來越少，還不是一堆人把家用垃圾丟在路邊垃圾桶裡」、「超多人愛把家用垃圾塞公用垃圾桶啊，沒公德心不意外」、「垃圾桶少就是這樣，不信別國不會」。