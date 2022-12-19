士林地方法院19日邀請中華職棒味全龍明星球員郭天信、劉基鴻、曹祐齊、趙璟榮、領隊丁仲緯，以及士東國小學生到法庭參訪，體驗國民法官新制，迎接即將到來的國民法官元年，也讓知法、守法一起更好的理念深植人心。

士院院長彭幸鳴表示，遠親不如近鄰，士院成立近40年，士東國小成立超過80年，培育出無數的人才，而味全龍棒球隊則是這2、3年讓天母棒球場成為亮點，大家勤奮求學、工作、練球等生活，值得更好的法治社會，感謝大家支持廉政宣導活動，在新制即將施行的最後一哩路，迎接國民法官元年。

士院法官張毓軒及蘇琬能，介紹國民法官制度內涵，並導覽國民法官法庭，彭幸鳴在法庭上趣味開球，投出國民法官好球，味全龍隊劉基鴻擔任接球捕手，傳遞國民法官攏來相挺的意象。

彭幸鳴指出，法庭訴訟就像一場球賽，好的比賽規則和良好的法律一樣，不可或缺，除此更重要的仍須公平、公正才判，才能贏比賽，贏得人生光彩，輸也輸得服氣，司法有公信力，大家才能安居樂業，彭也期許參加國民法官新制宣導活動後，人人都能成為種子教練，向親朋好友解說新制度，將來有機會成為好的國民法官。

中華職棒大聯盟秘書長楊清瓏表示，運動競技與司法理念不謀而合，國民法官制度是司法改革最重要的里程碑，國民法官與專業法官一同審理、判決，社會多元聲音能進到法院，因此，深化民眾法學教育及瞭解司法程序，希望國民法官新制能提稱我國司法信賴與支持。