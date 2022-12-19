台北市立動物園大貓熊「團團」去世各界不捨，外界關心牠的遺體如何處理。園方考量到團團是台灣僅有的雄性大貓熊，加上全世界目前完整保存的大貓熊樣本數量稀少，會盡可能完整保存團團的皮毛、骨骼，以及精子、體細胞、幹細胞等活體細胞，作為野生動物醫療與照養技術精進的參考重要依據。至於團團是否會製成標本展出，目前言之過早。

動物園發言人曹先紹表示，團團來台北市立動物園14年，對科學、教育、療癒人心等方面皆有貢獻。由於貓熊是國際知名物種，團團來台時機特殊，動物園有國際責任以及該做的事。

他說明，透過參考各國動物園案例，以及動物園專業判斷，園方會保留解剖資料、影像，將團團當作「準大體老師」，目前已有冷凍精液、培養活體細胞，接下來會盡可能保存骨骼跟毛皮，學術用途的樣本亦會盡所能留下。

未來是否展示團團的標本？曹先紹說，活體細胞、冷凍精液不能展示，團團的骨骼跟毛皮具珍貴價值，園方仍在思考如何呈現在民眾面前，其他言之過早。

對於園方是否會舉辦追思會，他表示，短期內動物園會讓大家抒發對團團的關心，舉例來說，目前大貓熊館有設置追思看板供民眾留言，26日會先撤離。未來會先把相關資料做整理，準備好後再讓大家用不同形式追思。若要舉辦追思會，得先把資訊兜攏。

他並指出，動物園未來將透過一系列教育解說活動，讓更多人知道團團的故事，讓牠的生命價值喚起其他動物保育教育的重視。