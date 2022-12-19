台北地檢署偵辦新竹市長當選人高虹安助理費案，16日諭令高以60萬元交保，當天下午有民眾闖進位於博愛特區的北檢6樓頂樓懸掛民進黨黨旗，引發熱議。媒體人朱凱翔代轉掛旗者田男聲明，他強調，北檢基層官員職員集團請託他，去掛上民進黨旗跟社會大眾求救，因為民進黨相關人等的圖利收賄案被北檢高層一一壓後，非綠的案子，就算是證據不足也被逼著要儘速辦理，基層檢調是在受不了，希望府院黨高層好自為之

朱凱翔今(19日)在臉書代轉掛旗者聲明，全文照登：本人乃是北檢露台升綠色黨旗之民眾田山先生，今日看到眾媒體所報導相關內容，與事實有落差，特此聲明澄清：一、本人這兩天六日辛勤工作，照顧弱勢，上班下班回家休息，北檢警方從未與本人聯絡要求到案說明，故本人18日下午主動去轄區派出所聊天，警方帶我去中正一分局地下一樓後，檢察官至該處偵訊。媒體所稱我躲起來、檢警主動逮捕並非事實。

二、本人進入北檢後，直接按電梯最上層，才從安全梯到達屋頂，過程中毫無管制，在屋頂欣賞風景後，發覺樓下一層露台有多面國旗，看到有職員在該處抽煙，就想說去露台看看，故至露台樓層，看到有個自動門開著，就進去直達露台，未看到有任何管制區的標誌，只看到防火避難逃生動線，北檢聲稱我是侵入住宅，我並不這麼認為，公務機關如果沒有明示管制區域，民眾去避難逃生露台有何不可呢？故本人從未如媒體所稱承認犯法。

三、在國旗上面加裝民進黨黨旗，純粹是個人創意發想，與高案無關，畢竟高案是當天突擊當天連夜偵訊，我去買黨旗也要等貨運根本來不及。

「我會有這種行動，是因為北檢基層官員職員集團找某位人士請託我，去掛上民進黨旗跟社會大眾求救。」他強調，希望能夠敲打一下這些高層朋友，包含柯建銘適可而止，不要太過分了。府院黨干涉檢察官獨立辦案嚴重到許多檢察官年後都想離開，尤其是專辦黑金的已經走了好幾個，到了官不聊生的地步。

他痛批，從今年大選以來，一直受到來自府院黨的強大壓力，柯建銘兒子吸毒運輸被迫緩起訴，周玉蔻誹謗張淑娟案被迫低調押後處理，周玉蔻加害人在北檢門口追著受害人張淑娟，基層檢方想要有制止手段，又被長官要求不用制止。只要是民進黨相關的人等，側翼，牽涉的圖利收賄案，被北檢高層一一壓後，而非綠的案子，就算是證據不足也被逼著要儘速辦理，基層檢調是在受不了，但礙於家庭前程敢怒不敢言。「希望民進黨府院黨高層好自為之。」