逼真的香菇造型！有人夫在網上抱怨自己口誤，遭反將一軍，他表示妻子一早就開始做點心，忙了一整天後請他試吃，他吃了著烤得微焦的餅乾後，猛誇讚妻子「味道不錯」，還稱讚妻子什麼時後上網學做曲奇餅，還說「多做幾次就能賣了」，沒想到，妻子僅冷冷回應自己做的是「泡芙」，讓他瞬間傻眼；而網友一看原PO上傳的點心圖片，紛紛喊著「這香菇吧！」。

一名人夫在臉書「爆怨公社」發文，並上傳1張照片，他提到妻子一早就在廚房裡忙著做點心，忙了一整天後，請他試吃味道，他看著有些烤焦的點心，吃了一塊後稱讚妻子「味道還不錯，老婆好棒真賢妻良母」，還反問妻子什麼時後學會做曲奇餅，「網路上學的？多做幾次就能賣了」，沒想到，妻子冷冷的回應「我做的是泡芙」，讓他瞬間傻眼，並表示「東西如果吃不出來還是靜靜的就好，否則容易禍從口出」。

他看著老婆忙了一整天做點心，試吃時不斷誇讚曲奇餅好吃，沒想到慘被冷回「是泡芙」，讓他相當傻眼。（示意圖/shutterstock）

網友一見原PO上傳的照片後，紛紛留言表示「我以為是香菇」、「這明明是香菇」、「你吃香菇做什麼」、「烤香菇！」、「這不是香菇嗎？吃火鍋都有的那種」、「我知道了這是香菇造型的泡芙」、「是逼真的香菇造型」、「這居然不是香菇是泡芙！」、「我剛以為是泡發的香菇」、「烘乾的香菇吧」。

不過也有網友認為原PO的回應有待加強，並認為「人家只問你好吃嗎？誰叫你假會答非所問」、「吃完以後要先問說是什麼東西在評價，不然都是找死」、「我看這個所謂的泡芙，還是試吃就好」。