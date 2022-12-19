SK集團會長崔泰源前妻——韓國前總統盧泰愚長女盧素英不服離婚訴訟中法院作出的財產分割一審判決，而提起上訴。

盧素英方面19日提起上訴，稱無法接受崔泰源所持SK股票為「特有財產」，認為該財產是其1994年在婚內以2.8億韓元（約台幣721萬元）的價格收購，現市值超過3兆韓元，在增值過程中盧素英作為配偶予以配合，因此應屬於夫妻共同財產。法律規定，一方的特有財產歸本人所有，無法均等分割。

崔泰源和盧素英於1988年在原總統府青瓦臺舉行婚禮，膝下育有三名子女。2015年，崔泰源向媒體公開表示因雙方性格不合將與盧素英離婚，並承認自己有婚外子女。

崔泰源2017年7月向法院提出離婚調解申請，因調解未果而提起離婚訴訟。盧素英此前反對離婚，後於2019年12月改變立場並提起反訴，並要求崔泰源支付精神損害賠償金3億韓元及其持有的SK控股公司股份的42.29％。崔泰源持有的SK控股股份為1,297萬多股，佔公司股份總額的17.5％。

本月6日，首爾家庭法院家事合議二庭就二人提出的離婚訴訟做出准予離婚的判決，同時判令崔泰源向盧素英分割665億韓元（約台幣17.12億元）的財產並支付1億韓元的精神損害賠償金。