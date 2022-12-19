解封健康商機發酵，國光生（4142）、安克生醫（4188）、基米（4195）、世基生醫（7595）等生技族群海外策略結盟、新單布局告捷報喜，烘托股價活絡攀揚。

國光生與韓國第一大眼藥廠商SCD黃斑部病變注射新藥Eylea生物相似藥已完成製程開發，並通過日加美韓等合作藥廠查廠，預計最快明年第四季取得日本藥證，今年第四季將認列1.5～2億台幣里程碑金。

此外，安克醫材業務海外銷售傳佳音，睡眠檢測產品打入泰國、韓國，也與印尼、馬來西亞、澳洲洽商代理合作。基米、世基生醫也完成新產、新品納入健保等利基布局，營運蓄勢衝刺。

國光生除歐盟EMA與美國FDA，還有大陸、加拿大、巴西等查廠認證，更取得回教國家清真認證，海外動能成長明顯。另規劃前進印尼吉沛經濟特區建立海外基地，生產自行開發疫苗及生物製劑，並建置海外CDMO重鎮。

繼泰國市場後，安克生醫與韓國完成簽訂超音波智慧睡眠檢測醫材「安克呼止偵」獨家代理，預計2023年完成取證並開始出貨。

安克生醫指出，泰國目前又有三家指標性大醫院評估採購；泰國觀光醫療發達，一旦進入指標醫院，有助迅速銷往其餘各級醫療院所。

基米加速開拓包括TSO 500癌症基因檢測、非侵入性胎兒染色體檢測，及獨家引進全台第一座Olink蛋白質體高通量檢測平台等產品等應用服務，強化營運利基，明年營運審慎樂觀。

世基生醫自主開發的安樂普利諾藥物基因診斷試劑已獲健保給付，抗血栓藥物保栓通基因檢測套組的LTDs服務也完成列冊登錄、正式展開推廣，有助業績動能開展。