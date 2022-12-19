高雄日前傍晚海軍第四造船廠海面，出現雙手有捆綁、背包裝著6顆石頭、啞鈴、「無親人」紙條的男性浮屍，今日遺體複驗結果為「生前落水」，身分仍成謎。（崔正綱攝）

高雄日前傍晚海軍第四造船廠海面，出現雙手有捆綁、背包裝著6顆石頭、啞鈴、「無親人」紙條的男性浮屍，高雄港務警察總隊將遺體打撈上岸，因死亡許久，遺體損壞嚴重，今日複驗結果出爐，目前僅知為「生前落水」，詳細死因仍無結果，港警正提取其餘身體部分找資料中，找出男浮屍身分以及親屬，釐清案情。

14日下午6時許，高雄港務警察總隊一港口中隊接獲通報，稱旗津區海軍第四造船廠海面有頭朝下、雙腳朝上的男性浮屍，港警歷時2個小時打撈上岸，發現浮屍雙手有捆綁痕跡，頭部已成骷顱頭，臉部無法辨識，浮屍背包上裝有6顆石頭及1個啞鈴，還有裝著「無親人」字條。

後續相驗時，法醫發現死者雙手分別各有1條束帶纏繞，中間再以1條束帶連結，並非有遭強制性捆綁痕跡，並指示持續比對失蹤人口資料查明死者身分，19日再進行解剖複驗。

今日解剖複驗結果出爐，為「生前落水」，但暫時無法確認自殺或他殺，案情陷入膠著，目前港警正提取指紋進行DNA資料庫比對，但由於遺體損壞嚴重，指紋提取困難，港警正從其餘身體部分提取比對中，盡快能確認遺體身分以及尋找家屬，以調查釐清案情當中。