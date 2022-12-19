郭雪芙擔任點燃生命之火大使，傳愛到偏鄉。（兒福聯盟提供）

郭雪芙擔任點燃生命之火大使，為孩子們親自準備年菜。（兒福聯盟提供）

郭雪芙19日擔任兒福聯盟點燃生命之火大使，號召各界一起傳愛偏鄉，讓孩子們過好年。從小就失去媽媽、爸爸又長年不在身邊的郭雪芙特別能體會這群家長不在身邊孩子們的孤單，「我每年過年都很期待回家吃團圓飯，年菜這個計畫滿好的，可以團圓且溫暖又好吃」。

她以往過年都是跟家人一起過，面對家族團圓時的長輩親友催婚，郭雪芙坦言自己完全沒有這個困擾，反倒是妹妹比較常面對拷問，「家人看到我的新聞會來問，妳跟這個人在一起喔？我都會解釋、那是亂寫、是假的，有的話會帶回家，沒帶回家就是沒有」。她多次被拍到與邱勝翊（王子）同框，被問今年是否有對象可帶回家過年？她搖頭笑說：「沒有耶！」間接否認與王子熱戀傳聞，表示「一個人滿好的」。

至於即將到來的耶誕節，郭雪芙表示，有跟朋友相約玩交換禮物，她有要求絕對不要玩「爛禮物」交換，因為她曾經收到一大疊蚊香，雖然還算實用，但當下收到超傻眼。她很喜歡香氛類，因此都會準備類似用品送親朋好友或當作交換禮物。

她近期工作暫時告一段落，有了短暫休息時間，明年農曆年前會參與電影《山中森林》宣傳行程，過年期間有考慮出國，「我每年過年幾乎都是跟家人過，剛好可以休息一下」。

聊到前一晚的世界盃足球冠軍賽，郭雪芙說她有在關注世足賽，但冠軍戰沒有看，「因為我今天要早起，直接果斷放棄，有很多朋友跟我說很精采，但我真的是無法熬夜的人。世足的熬夜太難撐，如果看完回家整理一下可能就天亮了。」不過她在世界盃16強時都還有關注，也買運動彩券，「我那時候是跟著朋友買，買完就回家睡覺了，最後也沒中。昨天本來有想要買阿根廷，因為姊妹群組大家都支持阿根廷，但我最後想說法國好像也有機會贏球，就想說算了回家睡覺。」