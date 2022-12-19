美國參議院16日通過2023年度國防授權法案，授權未來5年提供台灣100億美元無償軍援，並要求加速處理台灣軍購請求，國民黨立委江啟臣17日則表示這代表美國看到台海的緊張，也看到台灣在民進黨主政下，國防戰力的不足；民進黨立委林俊憲今日痛批，「買了也嫌、直接送也嫌，為了弱化國防什麼鬼話都說得出來。」

江啟臣17日表示，美國會通過國防授權法案軍援台灣，當然代表美國對台灣的支持，但我們似乎沒有高興的理由，因為這也代表美國看到台海的緊張，也看到台灣在民進黨主政下國防戰力的不足，而這也更加地突顯美國對於民進黨抗中保台失去信心，以及美方對於台海穩定、區域安全的憂心，所以面對這樣一個對台軍援，似乎應該要更加謹慎。

林俊憲今於臉書發文指出，美國參議院通過了2023財年的《國防授權法》，意味著軍援台灣100億美元的條文也獲得通過，只等拜登總統簽署就正式生效。這對台灣國防是非常重要的幫助，連這都有辦法超譯成「失去信心」，真的什麼鬼話都說得出來。

林俊憲說，5年100億的數字是什麼概念？明年度的國防預算約4151億元，較今年成長12.9％，創下歷史新高，不過扣掉維持費，真正用於新武器投資的金額只有約1027億，100億美元軍援等於台灣整整3年可用來買新武器的錢，這麼大的金額已經不是什麼信心問題，而是切實察覺到單靠台灣自己難以應對危機。

林俊憲質疑江啟臣說法，他說：「如果民進黨破壞和平，為什麼不是受到國際社會譴責甚至制止，反而還獲得支持，天底下有這種好事？製造混亂可以獲得獎勵，全世界的軍閥、獨裁者都想來向江啟臣討教怎麼做了。」

林俊憲批評，如果台灣有因為這筆軍援花任何錢，國民黨要出來喊貴、討價還價甚至阻擋，至少看起來都還合邏輯，但無償、高額的援助也有意見，很難不讓人質疑動機。軍援就是面照妖鏡，國民黨在意的根本不是金額，只是反對一切台灣獲得武器抗衡大陸的可能罷了。