證交所將於21日召開有價證券上市審議委員會，審議雲豹能源（6869）申請股票創新板上市案。雲豹能源今（19）日在興櫃均價為77元。

雲豹能源董事長為賴勁麟，公司實收資本額11.27億元，主要業務包括再生能源服務之開發、投資設置、維運管理之一站式整合服務；在稅前盈餘方面，109年為2.155億元、110年2.49億元、111年前三季4.08億元；每股稅後純益（EPS）各為2.54元、2.3元、2.33元。