俄國國際文傳電訊社援引莫斯科國防部的說法稱，俄羅斯軍隊將在白俄羅斯境內進行軍事演習。消息非常有限，並沒有說明演習地點與時間，但是這令人聯想到今年2月24日，俄羅斯入侵烏克蘭之前，就是以演習的名義在白俄羅斯境內集結部隊。

今年10月，白俄羅斯就宣布「將與莫斯科組建聯合地區部隊」，數千名俄羅斯軍人進入白俄羅斯，之後就沒有續的報導。現在莫斯科國防部所說的演習，可能就是這隻滯留在白俄羅斯已2個多月的部隊。

莫斯科國防部稱：「在營戰術演習結束後，將對部隊的作戰能力和戰備狀態，進行最終評估。」顯示部隊的規模並不大。

白俄羅斯是蘇聯解體之後，俄羅斯的主要盟友，當時基於前蘇聯各加盟共和國，所組建的「獨立國家國協」，其法定首都就設在白俄羅斯首都明斯克。自 1994 年以來一直掌權的盧卡申科，也一直克里姆林宮的長期盟友，在前年白俄羅斯總統大選，盧卡申科的反對者上街抗議，俄羅斯總統普丁充分力挺，支援暴力鎮壓活動。之後，普丁與盧卡申科似乎有一種革命情誼，經常發言支持對方。

白俄羅斯在這一次俄烏戰爭，扮演了俄軍助力者的角色，雖然沒有明確證據顯示白俄羅斯參戰，但是借道給俄羅斯，提供入侵烏克蘭的路線。10月，俄羅斯軍隊再次進入白俄羅斯，也又次引發了人們的擔憂。事實上，即使到現在，烏克蘭首都基輔仍需要派駐相當數量的部隊，避免白俄羅斯軍隊的可能入侵。

烏克蘭總統澤倫斯基週日晚間表示，「我軍會持續保護我國與俄羅斯和白俄羅斯緊鄰的邊界，這是始終如一的優先事項。」

盧卡申科多次表示，他不打算派白俄羅斯軍隊前往烏克蘭 。