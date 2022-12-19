曾敬驊在《不良執念清除師》飾演「執念清除師」「執念清除師」，手握毛筆展現驅魔除怪的功力。（愛奇藝國際站提供）

宋芸樺在《不良執念清除師》飾演兩光警察。（愛奇藝國際站提供）

由曾敬驊、宋芸樺、彭千祐主演的愛奇藝奇幻喜劇《不良執念清除師》，19日在預告中曝光首批特別演出演員楊謹華、姚淳耀、鄭人碩、鍾欣凌、范少勳、黑嘉嘉；曾敬驊與楊謹華首度搭擋，詮釋一對像朋友的「非典型」母子檔，楊謹華為戲燙了一頭大捲髮，比韓劇《她很漂亮》女主角經典泡麵頭更爆，她甚至主動提議在臉上加滿滿雀斑，穿著也有自己的一套「特殊時尚」。

對挑戰喜感爆棚的角色，楊謹華說，一開始看到劇本很喜歡，閱讀時就很有畫面，發生的事件很像生活中會出現的幽默風趣，也有感人的親情，她飾演的「一永媽媽」是個非常做自己又勇敢的媽媽，教養孩子過程較像朋友關係相互成長，「第一次跟敬驊合作，他是一個內心某部分已趨於成熟的男孩，工作起來默契十足，尤其在彼此互丟幽默的部份讓我很驚豔」。

曾敬驊也分享：「跟謹華姐對戲時有好多很令人目光為之一亮的表情跟動作，覺得超級酷，也很能感受到這個媽媽的堅強跟勇敢；戲外我只要有放飯休息都會跟謹華姐聊天聊生活，她是個很樂於分享經驗且具氣質跟幽默感於一身的專業演員。」飾演「執念清除師」的他對於首次嘗試喜劇有些緊張，「但內心其實滿熱血的，很想挑戰這個新的類型。」

由曾敬驊、宋芸樺、彭千祐主演、林冠慧兼任編劇及導演的愛奇藝原創少年成長奇幻喜劇《不良執念清除師》，19日在預告中展示首批特別演出演員包含楊謹華、姚淳耀、鄭人碩、鍾欣凌、范少勳、黑嘉嘉，並發布由金獎設計師陳世川操刀的前導海報，以及熱血中帶點幽默的前導預告。海報視覺上呈現男主角曾敬驊手執毛筆寫出紅絲線，帶入曾敬驊大難後獲得「執念清除師」身份。預告影片中「被怪物纏上的不良少年」曾敬驊手握毛筆展現驅魔除怪的功力，節奏輕快、風格搞怪奇幻。

《不良執念清除師》將由曾敬驊、宋芸樺、彭千祐三人組成的打怪小隊帶領觀眾，以奇幻喜劇的氛圍帶出各單元案件背後由「人心生出的執念」化成人形後待解決的問題，回扣真實世界中人與人之間面臨的情感問題。談及與隊友宋芸樺和彭千祐的對戲互動，曾敬驊笑談：「在片場我會講笑話給他們聽，但百分之90會冷場，愈是這樣愈激發我的好勝心，我每天都會講7、8個給他們聽，至於他們是神隊友還是豬隊友？不知道，但我是豬隊友我知道。」

宋芸樺吐槽：「曾敬驊是個很奇怪的人，會瘋狂地講笑話給大家聽，還很認真上網搜集笑話大集，其實大部分的笑話真的都不好笑，他可能很享受那種冷場的尷尬，直接在我心中上榜為冷笑話大王！我們之間的友情，也因為這樣變得像劇本裡笨蛋三人組的樣子，也是超級神隊友啦！」

飾演兩光警察的宋芸樺表示，這次比較像是用日本漫才裡的喜劇方式來詮釋「楮英」，以吐槽跟裝傻一來一往地與其他角色互動帶動劇情。她說挑戰喜劇拍攝過程不會太緊張，反而氣氛輕鬆愉快，常常會不小心笑場，每次拍完導演都會走過來跟她說「妳簡直就是楮英本人啊」，「但不瞞大家說，我這次的角色參考對象其實就是導演本人！導演天身自帶喜劇氣質，那不帶表情的吐槽，根本就是楮英啊！」

戲劇新血彭千祐說他從來沒想過第二次演戲就要挑戰喜劇，且有很多奇妙又荒謬的動作戲，所以是帶著緊張又興奮的心情去挑戰的。開拍前劇組也特別準備為期2個月的表演訓練，彭千祐分享：「冠慧導演分別給了我們幾部不同的喜劇片單，讓我們去研究喜劇講究的節奏感與速度感，很感謝我台藝大學長林鶴軒這次擔任我們的表演指導，給了我們很多喜劇表演上的意見，他是個幽默風趣的哏王，只要有他出現的聚會場合都會非常歡樂。」