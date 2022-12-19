美國為封殺大陸半導體產業還拉攏日本、荷蘭等盟友，荷廠艾司摩爾（ASML）可能將停止出口部分成熟製程設備給大陸，造成對該地14奈米製程的嚴重衝擊。彰化師範大學創意創新創業研究中心主任王信文在接受訪問時指出，現在各國為了繞過ASML，都開始積極研究極紫外光刻（EUV）技術，中國本身也在努力突圍，美國晶片禁令可能已出現反作用力。

據《中評社》報導，王信文認為，對於美國要求荷蘭ASML公司加入對中晶片禁令，不但讓ASML承擔營利損失，還引起企業執行長不滿，再加上美、中、日現在都聚焦EUV相關技術發展，更會讓ASML這家技術領先企業產生危機感。且中國的晶片製造設備被斷，很有可能會加緊投資於相關技術研發上面。

王信文指出，荷蘭政府在2019年配合美國，要求ASML停止輸出最先進EUV設備到大陸，最後結果卻是讓銷售替代技術的美國廠商得利。美國現在雖然在對大陸進行技術圍堵，但從ASML執行長Peter Wennink大吐苦水表達不滿，就可以看出企業對美方禁令的反感逐漸上升。

王信文還強調，所有技術的開發都不會是單一路徑，美國、中國、日本、韓國、歐洲等地當前都在研究EUV技術，中國華為在美國打壓之餘，在該領域也有一定的進展，儘管ASML現在領先全球，但華為轉型的速度也越來越積極，且還與日本的Canon、Nikon兩家公司談合作，跟韓國三星交叉授權，都將是對美國的反作用力。