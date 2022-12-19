冬季限定！「如蕾絲裙擺搖曳」探東海岸磯崎碎浪之美。

近日寒流來襲，各地冷颼颼，加上東北季風增強，花蓮豐濱鄉磯崎半月彎海灘湧現連續浪頭，因當地地形逐漸縮窄，波浪由深海進入海岸淺海時坡度上升，波浪高度大於水深，其底部受磨擦力影響產生變形與折射，無法完成圓周運動，於是在海面上形成廣大碎浪帶，由空中鳥瞰有如一片片搖曳的蕾絲裙擺，接近傍晚時分，沙灘上倒映著一旁餐廳黃色燈光，在海浪衝襲下，燈光倒影時隱時現，美麗景色吸引幾位不畏寒冷出遊的年輕人到場打卡留念。