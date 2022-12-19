卡達世界盃昨晚在如此瘋狂、不分軒輊的決賽中正式落幕，撇開勝負，世界各地足球迷都度過了坐立難安卻又值得的一夜，目睹梅西率領阿根廷完成最後一舞，奪下生涯獨缺的獎座。此時此刻，阿根廷國內宛如大型嘉年華，首都湧進數十萬人享受這夢寐以求的時刻。

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阿根廷最終在PK大戰中以4比2勝出，對比法國球迷的心碎與崩潰，巴黎香榭麗舍大道淪為警民火爆對峙的場所，嘶吼、怒火、催淚瓦斯充斥街頭，阿根廷境內每一隅皆可看到冉冉升起的太陽旗幟。

阿根廷街頭宛如一場初夏的大型慶典，街上誇張的人群擠得水洩不通，慶祝的鳴笛聲此起彼落、陌生的人們相擁、喜極而泣。 (圖/美聯社)

阿根廷首都布宜諾斯艾利斯湧入近200萬人。 (圖/美聯社)

綜合《衛報》（The Guardian）、《華郵》(The Washington Post)報導，阿根廷首都布宜諾斯艾利斯湧入近200萬人，身穿代表性藍白球衣、手舉旗幟，終場PK戰勝出後，他們只花幾分鐘就完全占領國內許多知名景點。推特的畫面可以看到，就像一場初夏的大型慶典，街上誇張的人群擠得水洩不通，慶祝的鳴笛聲此起彼落、陌生的人們相擁、喜極而泣。

國人難掩興奮之情，接受採訪時說道，「這是一次巨大的勝利，和諧的球隊在世界最優秀的球員帶領下，取得當之無愧的成功。」、「這可能是我們這一代人經歷最重要的事情之一…」、「有一度我覺得要死了、心跳停止，這是一場堅持到底的戰鬥。」

球迷身穿代表性藍白球衣、手舉旗幟，在街頭跳舞、歡呼慶祝勝利。 (圖/路透社)

報導指出，足球被視為阿根廷的國球，在人民心中佔有舉足輕重的地位。布宜諾斯艾利斯曾是全球因疫情實施最久的封控地區之一，加上好不容易擺脫嚴重的通膨危機。上週，曾任總統、現為副總統的費南德茲(Cristina Fernandez de Kirchner)因貪污罪遭法院判處6年徒刑，政治分歧越演越烈，人民急需尋求精神慰藉，而這場睽違36年的世界盃冠軍入袋對他們來說意義非凡。