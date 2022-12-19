知名網路正妹姚采辰，早年曾上過PTT表特版，不僅外型亮麗，還擁有F級傲人身材，在網路上人氣相當高，Instagram擁有85萬人追蹤，她還自己創業經營服裝品牌，被網友封為「最兇老闆娘」，近日她曬出一組美食照，卻被發現衣服從肩膀滑落，露出半邊香肩，火辣事業線也被看光。

姚采辰昨（18）日在Instagram發文：「下禮拜就要出發去八年沒去過的東京了！！！真的太期待了」，並附上多張與美食的合照，照片中她在餐桌前，米色上衣滑落到肩膀，胸前釦子也沒扣好，露出半邊雪乳，若隱若現的事業線相當火辣，甜笑的模樣更是電暈粉絲。

貼文一出立刻湧進大批粉絲留言：「女神好迷人」、「衣服不要穿太好更迷人」、「整個自信滿滿，女王架勢逼人」、「很漂亮歐」、「跟以前一樣沒變」、「這香肩太誘人」、「天氣很冷，衣服穿好，小心感冒」、「不知道該看哪了」。

網美姚采辰今年10月飛到泰國蘇梅島渡假過生日，抵達飯店時接待人員說應該會下一個禮拜的雨，讓她傷心到連可以俯瞰懸崖海景的晚餐行程都取消了，加上因為疲憊，帶著失落入睡，沒想到隔天睡醒後，發現窗外天氣格外晴朗，讓姚采辰驚呼：「上帝給的恩典，我真的開心到不行」，臨時訂的早餐飯店也迅速補上，讓她直呼是到了天堂，網友誇讚火辣的身材和身後的大海形成最美的風景。