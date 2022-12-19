Bii擔心母親健康狀況。（翻攝畢書盡IG）

畢書盡（Bii）去年創作〈Don’t Blow Away〉，當時表示因思念母親而寫，其實背後故事不僅如此；原來畢媽媽2020年初腎臟病變，他礙於疫情無法回韓，將焦慮心情寫在歌裡；Bii說：「媽媽那時狀況很糟，全身腫也沒辦法走動，真的很擔心，隨時都怕她怎麼樣，一直跟上天說不要把我愛的人帶走。」已做好準備捐腎給母親。

Bii表示媽媽早在疫情爆發前，腎臟就有問題，老人家怕孩子擔心隱忍不說，直到病情急轉直下必須洗腎，弟弟才從韓國傳來消息，Bii急得如熱鍋上的螞蟻，只能透過視訊及電話關心，「有說要把我的腎捐給她，但媽媽很堅持拒絕，一直說我的工作需要體力」。〈Don’t Blow Away〉歌詞「誰關了世界的門，隔絕了想念的人」，吐露疫情將母子分隔2地的無奈。

畢媽媽1年多來每周固定洗腎，病情逐漸好轉，醫生建議可以等定居韓國、現年27歲的畢弟弟年滿30再捐贈，Bii說：「媽媽今年身體好很多，所以她想再緩緩。」密切注意母親狀況，必要時立刻回韓進行捐贈手術。

Bii月底將趕場新竹及台中跨年晚會，且相隔3年再度登上《紅白藝能大賞》舞台，打算農曆過年與媽媽、弟弟團聚，「我跟老婆是希望帶孩子回韓國，因為媽媽每周要洗腎，但媽媽又擔心孫女出國安全，有在考慮弟弟帶她飛過來，我們會先安排台灣這邊的醫院」；提及日前與陳勢安暌違7年合唱〈勢在必行〉，Bii說：「很珍惜同台的機會，也很驕傲這首歌大家依然喜歡，很酷又感謝，我們一定會有機會再合作。」