台北地檢署6樓頂樓16日旗桿遭人掛出民進黨黨旗，檢警立即調查釐清遭侵入的始末。18日下午5點多，田姓男子向中正一警分局介壽派出所投案，聲稱是他懸掛黨旗「要跟檢察官對話」，隨即由警方戒護送北檢偵訊。田姓男子聲明稿如下：

本人乃是北檢露台升綠色黨旗之民眾田山先生，今日看到眾媒體所報導相關內容，與事實有落差，特此聲明澄清：

一、本人這2日六日辛勤工作，照顧弱勢，上班下班回家休息，北檢警方從未與本人聯絡要求到案說明，故本人18日下午主動去轄區派出所聊天，警方帶我去中正一分局地下一樓後，檢察官至該處偵訊。媒體所稱我躲起來、檢警主動逮捕並非事實。

二、本人進入進入北檢後，直接按電梯最上層，才從安全梯到達屋頂，過程中毫無管制，在屋頂欣賞風景後，發覺樓下一層露台有多面國旗，看到有職員在該處抽煙，就想說去露台看看，故至露台樓層，看到有個自動門開著，就進去直達露台，未看到有任何管制區的標誌，只看到防火避難逃生動線，北檢聲稱我是侵入住宅，我並不這麼認為，公務機關如果沒有明示管制區域，民眾去避難逃生露台有何不可呢？故本人從未如媒體所稱承認犯法。

三、在國旗上面加裝民進黨黨旗，純粹是個人創意發想，與高案無關，畢竟高案是當天突擊當天連夜偵訊，我去買黨旗也要等貨運根本來不及。

我會有這種行動，是因為北檢基層官員職員集團找某位人士請託我，去掛上民進黨旗跟社會大眾求救，希望能夠敲打一下這些高層朋友，包含柯建銘適可而止，不要太過分了。

府院黨干涉檢察官獨立辦案嚴重到許多檢察官年後都想離開，尤其是專辦黑金的已經走了好幾個，到了官不聊生的地步。

從今年大選以來，一直受到來自府院黨的強大壓力，柯建銘兒子吸毒運輸被迫緩起訴，周玉蔻誹謗張淑娟案被迫低調押後處理，周玉蔻加害人在北檢門口追著受害人張淑娟，基層檢方想要有制止手段，又被長官要求不用制止。

只要是民進黨相關的人等，側翼，牽涉的圖利收賄案，被北檢高層一一壓後，而非綠的案子，就算是證據不足也被逼著要儘速辦理，基層檢調是在受不了，但礙於家庭前程敢怒不敢言。

希望民進黨府院黨高層好自為之，不要走上戒嚴時期國民黨的老路。