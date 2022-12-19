北區國稅局查核轄區內網路賣家逃漏稅，今年至11月底查到1600多件，補徵稅額加罰鍰共計4.9億元，其中一家網紅公司以臉書銷售服飾、飾品，跟國稅局申報銷售額僅300萬，實際漏報銷售額竟高達4100萬元，國稅局補徵加罰鍰超過300萬，算是蠻大的案子。

北區國稅局表示，近年來積極蒐集相關金流資料，經與其營業人報資料勾稽比對，選查銷售額偏低的業者，遏止營業人藉由第三方業者收款隱匿營業收入來逃漏稅。

北區國稅局就查到，轄區內的某家網紅公司，就以直播的形式銷售服飾、飾品等，透過第三方支付業者建置收單系統和代收款項，指定第三方支付業者將收到款項定期轉至銀行帳戶。根據北區國稅局蒐集2021年蒐集第三方支付業者今留資料，發現該公司申報的營業額只有300萬元，查核後發現其漏報4100多萬元，補徵營業稅額200多萬加罰鍰100多萬元。

此外，北區國稅局也呼籲，自2023年1月1日起只要有透過網路交易的營業人應該在網路銷售的網頁上及相關交易軟體清楚揭露「營業人名稱」及「統一編號」，並向稅籍登記所在地國稅局辦理變更登記，尚未辦妥者盡速辦理。