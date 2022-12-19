網紅廖老大一手創立的手搖飲料品牌「阿娘喂！廖老大茶坊連鎖」開幕時聲勢浩大，一度展店高達500多間，但後來卻發生不少風波，屢傳加盟業者關門大吉的消息。近日就有部分加盟業者聯手打造新品牌「鴿子茶飲」強勢回歸，一口氣開幕22家分店，同時也將對廖老大提出告訴。

臉書粉專《PG tea鴿子茶飲》日前發文指出，旗下有部分聯合開幕的店家原先都是「阿娘喂！廖老大茶坊」的加盟業者，由於遭逢一連串風波，導致生意大受影響，最後在因緣際會下與必礦科技總裁林秉文合作，改以全新的模式再出發，並強調這次茶品經過嚴格考核，「一定會讓各位品嚐到不一樣的茶」。

根據《ETtoday新聞雲》報導指出，鴿子茶飲總部設有法律顧問，將協助廖老大加盟業主蒐集相關資料，向廖老大提出告訴，不過確切的提告名義和究責，將會在明（20）日的開幕記者會上說明。

實際查看「阿娘喂！廖老大」的官方網站，頁面上顯示台北市仍有5家分店，分別位於士林區、中山區、松山區、信義區及內湖區，但事實上皆已全數更換招牌，等同台北市的店面全軍覆沒，而原先快速擴展的500多間店面，如今也僅剩100多間。