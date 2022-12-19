2022卡達世界盃足球冠軍賽於今（19日）凌晨落幕，猛將梅西（Lionel Messi）率領阿根廷隊，在PK戰以4:2踢走衛冕軍法國隊，取得睽違36年來的世足冠軍金盃，也為梅西的最後一次世足之旅做個完美的收尾。「電競女神」解婕翎先前放話若阿根廷隊奪冠，就要送出5份機+酒，如今阿根廷獲得勝利，解婕翎稍早發聲了。

解婕翎凌晨看完世界盃足球賽，在IG限時動態歡呼：「真的開心啦，謝謝梅西，五份機＋酒我會付的，我等等先去河堤一下，哈哈哈」，後續又沒好氣地PO文：「大家可以先不要謝我嗎！你們又還沒被抽到。」直到今日白天，解婕翎發文表示，第一次看世足是20初頭歲，當時就愛上阿根廷隊，成為梅西的粉絲，照片裡的這件阿根廷球衣已穿10年以上。

眼看支持的隊伍奪下本屆冠軍寶座，解婕翎透露內心興奮又糾結，「昨天小失眠，肯定是因為阿根廷冠軍太興奮，絕對不可能是因為我破財了！」她掛保證會兌現承諾，並向有訂閱實況的粉絲開玩笑：「我下午就會連絡旅行社，看看現在買柬埔寨的機票要多少錢，哈哈哈。」

最後，解婕翎不忘向偶像梅西告白：「梅西真的好可愛好帥我愛你！」此文一出，引發網友熱烈回應，紛紛留言：「不管有沒有祭品！梅西贏了真的是太棒了」、「昨天真的太刺激了上上下下的就跟坐雲霄飛飛車一樣」、「我去多刷幾遍YT影片拉點廣告費回來補貼」、「柬埔寨....還好我都分母命」。