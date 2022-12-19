鶴The Crane大鬧經紀人的婚禮拍MV。（新樂園音樂提供）

ØZI 師弟鶴The Crane的新歌〈不介意〉MV直接搬到經紀人婚禮現場拍攝，不僅從備婚彩排到證婚全程紀錄，甚至從頭到尾成鬧場夥伴，讓新人家長看傻眼，還差點被請出場，堪稱他此生「恥度最高」的演出。鶴The Crane表示這次為了作品完全「豁出去」，苦笑：「絕對是入行以來最大的挑戰！」

鶴The Crane把直擊經紀人的大喜之日做為MV素材，坦言一切都是誤打誤撞，而創意點子竟出自於當事人，直呼：「新娘本人才是那最『不介意』的人！」同時感謝對方如此大氣。鶴The Crane也在導演的安排下「亂入」婚禮，在現場吃捧花、擦指甲油、看BLACK PINK的MV等，難得在鏡頭前獻出舞蹈處男秀的他還當著牧師講誓詞、在門外及旁邊唱對嘴跳舞，堪稱他人生恥度最高的演出。

私下個性保守的他幾度覺得丟臉差點棄演，「對我來說真的是一道放下自尊的磨練，當下都得鼓起勇氣完成」；這場「驚喜」的婚禮直擊從頭到尾拍攝計畫只有新人知情，新人雙方父母都完全被蒙在鼓裡，讓他一度被趕出去，幸好最後被新娘「救回」，他苦笑表示：「擦指甲油的過程味道非常刺鼻，我可以非常清楚的感受到旁人在看，甚至有人側拍我之後還發限時動態，讓我超尷尬。」