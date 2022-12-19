新東陽將於國道服務區，全面改用100％生物可分解、可堆肥的寵物清潔袋。（新東陽提供）

為接軌國際環保潮流，帶動食品業朝綠色生產、永續發展的目標邁進！新東陽指出，為讓南來北往的民眾停駐清水服務區休憩時，除有美食以外，更能享受良好空氣品質；將於國道服務區（關西／西湖／清水／南投／西螺)全面改用100％生物可分解、可堆肥的寵物清潔袋，且不含4P泛用塑膠。

新東陽指出，該公司一直重視環保及環境永續議題，自1988年於大園建廠至今，積極推動綠色生產有關的節能、節水、減廢、汙染防治及綠色製程等清潔生產改善措施。更在2016年啟動「綠色工廠標章」認證推動專案，從硬體設備到軟體流程，不放過每個細節。

新東陽表示，經由全體同仁共同努力，通過廠房建築須獲得內政部「綠建築標章」和生產流程須通過「清潔生產評估系統」的雙重考驗，於2018年獲經濟部工業局頒發「綠色工廠」認證，成為台灣第一家獲得綠色工廠標章的食品業者。

新東陽亦遵循循環經濟的概念，使用再生材料、廢棄物再利用，從工廠生產、通路建築物、至商品販售各環節，皆盡心盡力減少資源浪費。今年9月所經營的清水服務區更取得優良級「室內空氣品質自主管理標章」，是國道服務區也是台中市商場的第一張優良級標章。

新東陽強調，該公司讓南來北往的民眾停駐清水服務區休憩時，除有美食以外更能享受良好空氣品質。於國道服務區全面改用100％生物可分解、可堆肥的寵物清潔袋，且不含4P泛用塑膠。不管是丟入一般垃圾桶，焚化或堆肥都不會造成環境汙染，除了提供更多便利性給用路人，也希望減輕地球的負擔，為善盡企業社會責任盡一份心力。