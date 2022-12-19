校園信託推廣巡迴列車正式啟動！信託公會指出，繼2021年與銘傳大學簽訂「信託產學合作備忘錄」之後，今年續規劃產學合作專案，與致理科技大學行銷與流通管理系及財務金融系合作製作了十支影片，讓年輕學子看完影片就可以輕鬆認識信託基本觀念。

信託公會秘書長呂蕙容指出，推廣信託觀念需要從小扎根，透過淺顯的素材融入高中職與大專院校課程，對即將邁入社會的年輕學子們就是很好的起步；未來人生重要的理財大事舉凡投資累積財富、買屋賣屋、鼓勵年輕人受教育與結婚生子、退休安養、照顧弱勢子女及財富傳承等都可應用到信託機制。

呂蕙容指出，特別一提的是，公會與致理科大合作完成的十支影片，系列取名「信託來開門」，用意就是希望學子們能認識信託，並利用信託處理好人生最重要的財產管理議題，打開人生的大門。

金管會在今年9月1日啟動信託2.0計畫第二階段，其中加強信託產學合作，推動「信託校園扎根計畫」即是第二階段計畫中很重要的項目。信託公會已規劃推動各種多元活動型態，於學生在學時期即培養其對信託之認知，讓學子們認識信託制度，建立財產規劃的良好觀念。

信託公會表示，近兩年推動大專院校與高中職信託扎根教育已有初步進展，繼去年與銘傳大學簽訂「信託產學合作備忘錄」之後，於今年續規劃產學合作專案，與致理科技大學行銷與流通管理系及財務金融系合作製作影片，由學生發揮創意撰寫腳本，以輕鬆幽默的內容，讓年輕學子看完影片就可以輕鬆認識信託基本觀念，增進年輕世代對信託之知識。

信託公會表示，影片內容涵蓋十項主題，從介紹信託觀念與信託業服務開始，到簡單說明信託契約內容、以及信託如何結合遺囑安排讓繼承無糾紛，也介紹安養信託契約條款如何落實防止契約被中途終止、保障設立信託的初衷；以及信託與保險金、不動產的結合，可提供退休理財新選擇，最後也包括消費者最關心的預售屋交易安全，可利用信託機制來保障。影片製作共完成十支，各單元影片主題一目瞭然，均已置於致理科大與信託公會的Youtube頻道，歡迎大眾多加點閱。

信託公會與致理科大除完成十支影片製作外，致理科大並針對此專案也規劃了校園信託推廣計畫。自今年12月開始，除函請全國大專院校與高中職師生多加點閱外，並規劃將10支影片做為推廣素材，讓影片融入學校課程，正式啟動校園信託推廣巡迴列車。

同時信託公會也已請信託業、各縣市政府與各地方法院多加利用置於Youtube頻道的10支影片，作為向民眾宣導之用；此外也函請衛生福利部轉發各社福機構，作為向機構與民眾宣導之用。藉由此多方面的宣傳管道，期望讓信託基本概念更加深植人心。

呂蕙容點出，信託觀念要廣為民眾認識且運用，向年輕學子推廣是很好的開端，因為無論老少，信託是一輩子都用得上的制度。本次與致理科大合作製作影片的過程中，可充分感受到學生們參與的熱情與創意，也讓影片呈現的效果更為淺顯易懂。信託公會希望能帶動更多學校願意參與校園扎根計畫，推動更多不同的活動型態，讓信託觀念從校園開始培育，日後才有茁壯成林的機會。

十大影片主題與觀看連結：

單元一 信託來開門：信託制度好處多https://youtu.be/WkiK3xmZzqE

單元二 信託來開門：信託能滿足人生各階段多元需求https://youtu.be/gmxFxTJuS8g

單元三 信託來開門：信託業的信託服務專業又安心https://youtu.be/FDT6Hhgk9dU

單元四 信託來開門：掌握信託契約條款很輕鬆https://youtu.be/eYk9fRyp8L4

單元五 信託來開門：結合遺囑與信託 財產繼承無糾紛https://youtu.be/3uMh5RFayuM

單元六 信託來開門：安養信託早規劃 退休生活有保障https://youtu.be/4SOGL6lu6pI

單元七 信託來開門：專款專用 多元支付 安養信託全方位https://youtu.be/FBNNEgK5eyc

單元八 信託來開門：結合不動產與信託 為退休理財提供新選擇https://youtu.be/tJYFkziXdfA

單元九 信託來開門：結合保險金與信託 讓保險落實初衷https://youtu.be/8i8w5Iek7L8

單元十 信託來開門：信託可讓預售屋買賣更安全https://youtu.be/ZVS-A36QhE4