保瑞（6472）19日宣布旗下孫公司景德製藥接獲美國FDA正式之查廠報告，說明景德製藥桃園廠區通過美國FDA藥證核准前查核（PAI）。保瑞表示，此次查核為安成所委託生產的兩個眼藥專案，此兩項眼藥專案美國過去12個月IQIVA銷售金額為4.92億美元（至2022年10月），景德製藥桃園廠區是台灣唯一通過美國FDA查廠的處方用藥眼藥製劑廠；未來將可繼續接受客戶委託製造銷往美國的眼藥產品。

3C產品使用人口與時間日益增加，眼睛長期直視3C產品螢幕造成的慢性刺激及負擔，也造成罹患眼部方面疾病人數增加的趨勢。

據調研機構GII的統計資料，2020年全球眼科藥物市場規模達到367億美元，在預測期內，市場預計將以8.5％的複合年增長率增長，到2028年將達到704.9億美元。

保瑞指出，景德製藥是保瑞併購安成案其中一塊重要併購指標，此次通過美國FDA查廠的重要指標性意義在於，保瑞在併購後對於系統、人員及品質的整合再度完成一個美國FDA通過的眼藥廠，不僅提升保瑞CDMO的能力及知名度，也實現併購安成使保瑞擴展到高毛利、低競爭的熱門眼藥市場。

受惠於併購安成藥自9月起納入合併報表，帶動保瑞第三季營收27.24億元，年增129.1％、季增101.03％，EPS7.58元，年增311.96％，一季就快追平去年全年總和，創下歷史次高紀錄；前三季EPS13.15元，年增45.95％，賺贏去年全年。