台北地檢署16日偵辦新竹市長當選人高虹安貪污案，凌晨諭令60萬元交保後，下午竟有一名男子闖入北檢頂樓，在升旗桿掛上民進黨旗，該名男子18日下午主動投案，即是前年在NCC降旗噴綠漆的田山盛國，他受訪透露事發過程。

田山盛國（42歲）平時從事公益工作，2020年11月就曾因不滿NCC對中天電視台撤照，打電話到台灣大學新聞研究所對NCC委員林麗雲表達不滿，又到台北市仁愛路NCC大樓降下NCC旗幟並噴灑綠漆，一審被依恐嚇罪、毀損罪判刑，檢方上訴主張應論處毀損公物重罪，田山盛國在法庭上怒斥檢察官：「國家機器打平民打得要死！」、「台北地檢署政治掛帥！」、「松山之亂中崙派出所電腦被黑道砸毀一度以8000元和解，太陽花學運攻占立法院、行政院都判輕罪、無罪，這些罪行都比我重大，為什麼一定硬要對我上訴？」

田山盛國今年9月間不滿名嘴周玉蔻辱罵慈濟，先到台北市大安區信義路四段周玉蔻的放言傳媒公司表達不滿，員工上前阻止，田山盛國在拉扯中將對方咬傷，過幾天他再送不明包裹到周玉蔻主持廣播節目的寶島聯播網公司，一度讓警方懷疑是爆裂物，結果是一盒臭酸的月餅。

田山盛國19日接受記者採訪，披露他去北檢掛黨旗的過程，他稱16日下午2、3點許，他只是到了北檢後，坐電梯到北檢5樓，找到逃生門，就直接走上6樓頂樓露台，沿路都沒有門禁，露台雖然有人在抽菸，他仍然順利在旗桿上懸掛民進黨旗後下樓離去。

針對為什麼要做這件事？田山盛國表示：「我不會承認跟高虹安有關。」他是不滿民進黨立院黨團總召柯建銘兒子柯鈞耀收大麻郵包、涉嫌運輸二級毒品重罪卻不起訴，體內驗出大麻反應也僅緩起訴，「抗議柯建銘兒子有司法特權」。

田山盛國指出上到北檢頂樓沿路沒門禁。（圖／田山盛國提供）

田山盛國指出上到北檢頂樓沿路沒門禁。（圖／田山盛國提供）

田山盛國指出上到北檢頂樓沿路沒門禁。（圖／田山盛國提供）

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