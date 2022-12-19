台北地檢署偵辦新竹市長當選人高虹安助理費案，16日諭令以60萬元交保，當天下午有民眾闖進位於博愛特區的北檢頂樓懸掛民進黨黨旗。媒體人朱凱翔在臉書代轉掛旗者田男聲明。田男表示，是北檢基層透過人士請託他，掛上民進黨旗向社會大眾求救，因為高層干涉基層辦案，希望高層適可而止，不要太過分。對此，PTT網友掀起熱烈討論，大部分人認為「有種給讚、很有創意，講出民眾心聲」，有人直言「民進黨準備倒台了」！但也有人認為，「這人立場太明顯了」、「有人會相信他這些話唷？」

對於闖進位於博愛特區的北檢頂樓懸掛民進黨黨旗，發聲明的田男強調，因為只要是民進黨相關人等的案件，被高層一一壓後；而非綠的案子，就算是證據不足也被逼著要儘速辦理。他希望民進黨高層好自為之，不要走上戒嚴時期國民黨的老路。

對此，PTT網友回應熱烈，紛紛表示，「勇士我們尊敬你」、「塔綠班崩潰集結中」、「給你一個讚」、「滿猛的」、「這個聲明真的很厲害」、「有種」、「掛旗這招很有創意」、「dpp那種噁心嘴臉大家都懂」、「掛個黨旗而已，是有多嚴重」、「民主烈士」、「可是党檢討結果是選民的錯欸」、「難怪某些網軍側翼這麼囂張」、「太好笑了，勇者給推」、「這波是為蒼生請願」、「民進黨準備倒台了」、「打倒塔綠班需要這種人多一點」、「符合社會觀感」、「他是誰，升旗嘲諷有梗又笑死的事蹟給推」、「講出民眾心聲」、「民進黨真的是噁心」、「東廠有夠腐敗，只會欺負了百姓」、「無法可告他，參考入侵行政院案」、「大腸花都沒事了」、「厲害了我的党」、「去升党旗，塔綠班該歌功頌德才對吧」、「勇者保重」、「民主社會他也沒做錯什麼」。

不過也有人不以為然，認為「滿口謊言」、「狡辯，敢做不敢當」、「一堆前後矛盾」、「這人立場太明顯了」、「有人會相信他這些話唷？」