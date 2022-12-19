已圓滿落幕的「台中國際花毯節」，今年吸引逾百萬人次參觀、創造22億觀光產值，振興疫後經濟，讓全國各地前來台中的遊客賞心悅目，來到新社心曠神怡！

值得一提的是，台中國際花毯節的另一個的亮點特色就是，台中市客家事務委員會規劃的「宜居台中.客來紓樂」，假日主題舞台24場表演節目，豐富精彩互動有趣，讓大小朋友在遊園賞花之際，還能夠欣賞精湛的表演團隊演出感到歡樂及幸福。

合辦單位─台中市客家事務委員會表示，「宜居台中.客來紓樂」邀請台中市客家社團及全國優秀的表演藝術團隊共同接力演出，並帶動台中市山、海、屯等區客家藝文團隊彼此交流活絡，提升客家藝文活動發展。

「宜居台中.客來紓樂 」主題舞台演出團體具有國際級、多元化、在地性的三大特色，接力演出的表演團隊，包括台中客語創作樂團「明哥菜車樂團」、客家現代歌曲演奏「東靚樂團」、在地音樂玩家「新社黑皮家族薩克斯風樂團」、呈現新住民多元舞風的「希望舞團」及「粉墨舞團」、用各種竹樂器演奏客家及台灣民謠「台灣竹樂團」、小朋友互動最愛的「何大衛魔術秀」、動聽絕倫「浪盒子樂團」、少年創作歌手「張峰議」！

還有，新社在地兒童舞蹈「佳心舞蹈團」、有猩猩作伴的「小魔腹語魔術秀」、逗趣好玩的」小孟小丑互動秀」、客家活力青春「台中市土風舞協會」、印度風靡現場的「星月寶萊舞團」、客家歌謠繽紛舞蹈「上城社區發展協會」、中東肚皮舞天后「妍芸舞集」、精典民歌傳唱「善男子樂團」、客家歌謠合唱「台中市東勢區弘韻婦女音樂協進會」。

以及客家歌謠演奏及合唱「台中市客家音樂曲藝研究協會」、二胡客家音樂表演「江欣穎」、客家弦樂演奏及演唱「台中市大埔客音傳統曲藝發展協會」、小提琴演奏家「林昊緯」、台中客語創作樂團「黃鎮炘/阿比百樂團」、客家山歌「大甲河之聲合唱團」、造型氣球互動「帥帥熊小丑魔術秀」、客家歌謠合唱及舞蹈「大屯客家藝術團」！

台中市客委會在南法風格市集融入客家元素，結合動態互動拍照區及之體驗攤位等豐富多元之成果展，主題裝置呈現出客家在地的特色，成為現場熱門拍照點，深受遊客歡迎，讓「宜居台中.客來紓樂」成為花毯節亮點特色。