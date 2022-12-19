機上盒大廠致振（3466）睽違3年後再度現身法說會，挾著11月營收2.08億元、年增100.6％的佳績，宣布新的轉型計畫，強調新切入的新能源領域已開花結果，明年「發電5千萬度、減碳3萬公噸」的綠電目標也同步出爐。

世足賽開打，機上盒大廠致振搶先受惠，不僅第三季以每股稅後純益0.64元終結連五季的虧損，另累計前三季每股淨損也縮小至0.03元，與去年同期的每股淨損0.88元，形成明顯對比。

致振指出，第三季業績走強，主要是受惠於中南美洲機上盒拉貨動能轉強，至於11月營收倍增，則是拜開始供貨中南美洲大型電信運營商之賜。

今年7月甫出任致振董事長的於知慶也於19日法說會中首次公開亮相，於知慶表示，將以過去經驗加強公司治理，改善公司決策效率，尋找新的發展方向。

此外，於知慶也強調，不管是衛星接受器或是數位機上盒產業，目前市場都已趨於飽和，站在永續經營的立場，必須得思考未來長遠布局，著眼於此，致振決定在既有的機上盒業務之外，再開闢新藍海，並決定搶進現最夯的能源產業，在近程的規畫上，致振除致力於本業，規劃開發符合市場潮流的新產品、優化供應鏈，另也會發心思經營新能源領域。

致振表示，目前已在中南部進行魚光案件投資，年發電約4千萬度，初估每年可減少二氧化碳2.36萬公噸。明年則計畫投資屋頂、地面型太陽光電，年發電量約1,300萬度、約可減少二氧化碳0.77萬噸，初估透過上述兩項計畫，明年合計減排量有望上看3萬公噸。

致振從研發、設計類比衛星解碼器起家，跟進跨入衛星、有線和地面數位機上盒領域，目前在歐洲、北京、台灣等地均設有研發中心，並在印度、中南美洲設有銷售據點與技術支援，致振強調，未來仍將循著全球布局的腳步為本業紮根。