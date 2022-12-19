伊正和夏宇禾劇中談起忘年之戀。（三立提供）

伊正和夏宇禾劇中談起忘年之戀。（三立提供）

伊正與夏宇禾在三立《一家團圓》大談忘年之戀引發討論，因兩人除年紀懸殊之外，戲中伊正又是她父親游安順的摯友，網友揶揄「木林吃嫩草！吃到兄弟的女兒」、「木林和雅淳在一起比新角色出現還要令人震驚」，但也有認為他們的演出只是反映現今社會的某些真實面，「伊正大叔帥啊！應該一堆年輕妹妹排隊等他」、「現代版女生最愛的長腿叔叔」。

這次老少戀引發話題，伊正笑說這的確是社會上會見到的話題，也越來越多人可以接受，現在戀人的定義自由化，不論任何年齡，愛情都是人想追求的，但這種感情除相互要包容，也要面對外界的反應與壓力，因華人社會較壓抑，特別是感情方面，認為什麼事情都應該循規蹈矩，「我認為是不是真情最重要，只要是認真都可以被接受。」

夏宇禾說雅淳這角色大家都公認是個花癡，見一個愛一個，個性真的是戀愛腦，同組演員都笑她有可能下一個會跟童星「全全」談戀愛。這次對上伊正，她覺得伊正保養得宜，完全看不出來實際年紀，也很有魅力，不管是少女、輕熟女、熟女都會有融化的感覺，「如果在現實生活中遇到好像也不錯，不會排斥」。

她說伊正與飾演爸爸的游安順年紀差不多，跟游安順對戲就真的覺得是老父親在嘮叨的那種親切感，但伊正不管是私底下或是對戲，就是斯文、風度翩翩的感覺，讓人有種害羞感，因此戲裡就會很容易入戲有戀愛的感覺，她開玩笑說：「沒想到我會跟瓊姿姐成情敵耶！」如果在現實生活遇到，她會承認自己是俗辣、會很害怕，應該會認輸。她最欣賞伊正的就是「愛家」，隨時都會分享老婆跟小孩的照片。

夏宇禾表示，自己可以接受差10幾歲的範圍，最緊繃就是差20歲，不喜歡年紀比自己小的男生，擔心對方心智年齡感覺會跟不上自己，至今談的戀愛最多差10幾歲。別看她個性大剌剌，但感情上不會主動倒追，如果自己喜歡的人不出擊就會選擇放棄。

伊正也說，他的戀愛史中與老婆差15歲是最大差距，他認為老婆看上他的是人生經歷，但在生活上他卻很仰賴老婆，笑說：「老婆給我的人生帶來很多活力，我的老成也被她注入新血，年齡差距會有讓自己把她當女兒的心態，在家就像多帶個女兒一樣。」