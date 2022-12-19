蔡啟芳臉書開炮蔡英文總統。（截圖自蔡啟芳臉書）

九合一選舉民進黨大敗，英系立委蔡易餘之父、前立委蔡啟芳今天在臉書發文開炮，直嗆蔡英文總統就當太上皇，遊山玩水即可，把所有政務與內閣人事，交由新主席來處理。

蔡啟芳po文指出，民進黨大敗，檢討原因有這麼容易嗎？該檢討的人沒有人敢說，多數一些P在P的人檢討，沒有什麼高見吧！

蔡啟芳還說，請蔡總統就當太上皇，每天遊山玩水即可，把所有政務與內閣人事，交由新主席來處置，這樣可能2024年之大位當可一搏，這樣蔡總統妳可能還能留點好名聲給後人品評吧！