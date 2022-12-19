為有效去化老舊大型柴油車，減少移動污染源，以改善空氣品質，有繼續提供租稅誘因鼓勵老舊大型柴油車汰舊換新之必要，並為使適用對象更明確，財政部提出《貨物稅條例》第12條之6修正草案經今日立法院財政委員會審查完竣，在朝野立法委員共識下，依行政院提案版本審查通過。財委會召委鍾佳濱表示，盡速年底前完成三讀，讓老舊大型柴油車汰舊換新減徵貨物稅可無縫接軌。

財政部說明，報廢一期至三期老舊大型柴油車並購買新大型車且完成新領牌照登記者，每輛新車最高減徵貨物稅40萬元，修法通過後，減徵適用期間續延長4年，至2026年12月31日止。

財政部資料顯示，目前還有7萬8000台老舊大型柴油車（柴油車一到第三期）尚未汰換。環保署官員預估，延長4年所減徵的貨物稅大約是43億元，主要是因為大型柴油汰舊換新高峰已過。

財政部表示，考量該措施可提升車主汰舊換新意願，加速報廢老舊大型柴油車，亦有助於2050年淨零排放目標達成，該部將依行政院院長蘇貞昌指示，繼續與立法院朝野黨團及立法委員溝通說明，使修正草案儘速完成三讀程序。