聖誕節是孩子每年最期待的節日之一，但對弱勢兒少而言，孩子們的聖誕心願卻是「希望能夠健康長大」、「能夠安心上學」，擁有聖誕禮物是遙不可及的夢想。永達「紅包愛」活動今年邁入第十一年，永達社會福利基金會特別選在聖誕節前19日當天，假台北車站舉辦「紅包愛」公益記者會，媒合社會資源匱乏的弱勢機構，在寒冷的歲末，除了募集幸福紅包，傳遞「幸福。希望。愛」予弱勢兒少，還要帶給孩子們聖誕祝福，用紅包傳愛，送孩子一份勇敢起飛的祝福！

永達自2013年舉辦「紅包愛」公益活動，每年媒合六家弱勢機構，透過紅包袋義賣替弱勢機構募集經費。今年紅包袋與插畫家SMART莊信棠先生合作，設計6款獨一無二的紅包袋。永達保經暨永達社福基金會董事長吳文永表示，永達紅包愛第11年，用心堅持做好一件對的事情，感謝所有名人、永達人、永達客戶、一般民眾願意和永達一起支持紅包愛活動，幫助弱勢孩子健康成長、安穩就學。

過去十年，永達紅包愛活動募集超過1,579萬元善款，幫助60個弱勢機構，受關懷、扶助的個案超過34,543人次。弱勢孩子面臨重重困境，家庭功能失衡，有些沒有父母照顧；有些孩子繳不起學費、買不起學用品，甚至連三餐都成問題；也有發展遲緩孩子，卻無法接受早療教育。社會上仍有許多弱勢兒少，需要民間機構的安排照護或提供協助解決生活困境等問題，才有機會平安長大。2023年永達紅包愛「紅包送暖 袋袋平安」第11年，邀請超級偶像黃文星、七朵花趙小僑、法國男神法比歐，擔任愛心大使，協助紅包袋推廣。記者會上法比歐拋出男神媚力，第一階段認購就開出好彩頭、新手媽媽趙小僑了解照顧孩子的辛苦，看見弱勢孩子不禁鼻酸，首先拋磚引玉捐出1萬元、超級偶像黃文星最後壓軸，為了幫孩子募到更多的款項，現場展現實力清唱，全場拍手叫好，加碼認購不斷，黃文星個人也捐出2萬元，紅包愛首賣突破目標金額120萬，高達170萬，這份聖誕祝福，讓孩子看見希望、健康長大、快樂上學，弱勢家庭更得以發展生計，迎向自立。

紅包愛善款將捐助「光仁社會福利基金會」提供發展遲緩與身心障礙兒童日間托育與各項專業職能治療、「台灣城鄉永續關懷協會」提供脆弱家庭兒少課後多元課程活動、「台灣國際兒童村」裝修多功能團體諮商室、「台灣築心全人生命教育關懷協會」提供弱勢家庭兒少課後輔導，讓孩子有一個穩定成長的學習環境、「信望愛智能發展中心」提供發展遲緩幼童早療教育、「南方文教基金會」投入中小學學童生命教育課程，幫助孩子發掘潛能建立自信。