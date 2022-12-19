國民黨桃園市長當選人張善政今(19日)公布新市府小內閣人事名單，其中大霹靂國際整合行銷總經理邱正生將出任文化局長。對此，桃園市議員詹江村指出，邱正生是桃園新總圖的原始營運商，如今卻將直接當總圖的上司，讓他「傻眼貓咪」。媒體人黃揚明也提醒，張善政可要注意，「接下來就是你要被盯了」。隨後詹江村也PO出張善政的來訊，張表明他願意陪同邱正生說明總圖細節，也提到邱已經不涉總圖事一陣子了。

詹江村日前曾踢爆桃園市長鄭文燦任內開始試營運的桃園總圖的工程問題，村長今(19日)在臉書發文表示：大霹靂國際整合行銷公司總經理，是桃園新總圖的原始營運商，現在受聘進入張善政團隊，擔任文化局長，也就是桃園總圖的直屬上級單位。指大霹靂總經理邱正生現在球員躍升總裁判，直接當總圖的上司（新任桃園文化局長），令他「傻眼貓咪」。

村長的附圖中提到富晟國際開發股份有限公司變更登記表，在董事、監察人或其他負責人名單中編號7的董事正是邱正生，持有股份為220萬。

「桃園水真深啊！」黃揚明也轉發了村長的貼文並表示：「張準市長可要注意喔，接下來就是你要被盯了。」似在示警張善政，未來綠營可能拿桃園總圖的工程爭議反咬張善政市府團隊。

詹江村隨後又發文，PO出張善政看到他前文後的來訊對話，張善政說：「我讓邱正生去跟您說明總圖細節好嗎」、「我可以陪他去」、「他已經不涉總圖事一陣子，第一手資訊值得聽聽，您再做判斷」。

「感謝張善政市長，在我PO文第一時間來訊說明！」村長對此強調：所有我質疑的點，我都不會放過，一定要求清清楚楚說明白。後續我會持續追蹤，也會向社會大眾說明，不會因為市長是國民黨，我的監督力道就會減輕。