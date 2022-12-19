原來媽媽才是女車手！男子在網上抱怨，自己要買1輛打檔機車時，不斷遭媽媽碎念，並認為騎檔車很危險，沒想到，有天發現媽媽跨坐在自己的機車上，疑似要試騎，他也拍下這一幕PO上網，並爆料媽媽年輕時曾是「爆走族」、「綿羊(指輕型機車)都爆改、避震調超高那種」；網友也笑翻「喚起老媽年輕時的回憶了」。

一名男子在臉書社團「爆怨公社」發文，他表示當初和媽媽提到自己要買打檔車時，曾被碎念「騎擋車很危險」，沒想到，某一天驚見媽媽跨在他的打檔車上，疑似準備要試騎，讓他開玩笑表示「哪一天被偷騎出去都不曉得」，他也爆料媽媽年輕時曾是爆走族，「小綿羊(指輕型機車)都爆改、避震調超高那種」。

男子因為要買打檔車，曾遭母親碎念，但買了之後，卻看見母親跨上機車，疑似喚醒年輕記憶。（翻攝自臉書爆怨公社）

貼文一出，網友紛紛留言表示「以前暴走族的機車都改得很誇張」、「你媽好酷喔」、「揪媽媽一起環島」、「媽媽也想去兜風」、「喚起老媽年輕時的回憶了」、「就是過來人才擔心危險啊」、「其實媽媽才是女車手」、「原來本尊是初代目大人」、「長輩永遠會擔心小孩」、「原來媽媽才是高手」、「車不見時別報警，先找老媽...」。