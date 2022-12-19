民進黨接連在九合一大選跟嘉義市長補選遭受重挫，台灣民意基金會今（19）日公布的最新民調「關於台灣人政黨認同的巨變」推估，民進黨在3個月流失了207萬左右的支持者。前立委郭正亮今下午在節目《大新聞大爆卦》中分析，綠營選票大量流失是因為蘇貞昌，國民黨候選人王鴻薇想拿下台北市第三選區立委席次，勝選關鍵就是祈禱行政院長在1月8日前都不要換人。

郭正亮指出，蘇貞昌不只是在政策上出問題，他還在立法院表現出傲慢自大，「蘇貞昌如果繼續組閣，民進黨2024就完蛋了」，民進黨嘉義市長候選人李俊俋都敗得像山崩一樣，吳怡農一定會更慘。他表示，內閣改組的名單過年前後就會確定，蘇貞昌現在看起來篤定連任，總不可能做個半年又下來。

對於王鴻薇的競選戰略，郭正亮認為有兩張牌打得非常好，一是跟蔣萬安綁定，選戰給外界一種「不要讓蔣市長一上台就跛腳」的印象；另外就是逼蘇貞昌下台，藍營民眾是把王鴻薇當成九合一大選最大功臣，顯然是前面都打對了，像是論文、抄襲，而打蘇貞昌，綠營民眾也會覺得真的是民進黨做錯了，這絕對會嚴重影響吳怡農的選情。

郭正亮強調，「王鴻薇現在應該祈禱，蘇貞昌到1月8日立委補選那天都不要下台」。此外，他還分享自己的經驗，前總統陳水扁2007年民調開始崩盤，他2008參選立委的時候，民眾就對他冷冷的，選戰在這種氛圍下就不是一個人打了，吳怡農現在要面對就是這種情況。