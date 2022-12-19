18日爆發「魔獸」霍華德突然登錄沒打，引發現場觀眾狂噓桃園永豐雲豹且提前離場表達不滿，甚至幫對手加油的風波，雲豹總經理蘇翊傑19日突然發布IG動態解釋這次霍華德沒打的原委，更公開跟球迷致歉，他也決定卸下總經理職位表達負責，更強調球團後續會對18日進場球迷作出完整補償機制。

以下是蘇翊傑IG貼文內容，「我向所有特地來看霍華德比賽與關心桃園永豐雲豹的球迷們致歉，同時也向大家說明事情的緣由。

很多球迷很期待昨天的主場比賽，天氣很冷，不少人買了票，千里迢迢就為了一睹魔獸打球的風采。但很遺憾，我們評估後，沒有讓他上場，真的是基於保護他的立場，因為沒有第一時間告知球迷，我明白大家的失望和不滿，但也必須要告訴大家真實的情況: 球團原本的設定，就是每一名球員，在每一場比賽都必須做好上場準備，所以，霍華德原本計畫中，就是這禮拜的3連戰都會上場。

也因此，在保護他的前提之下，前一天對戰中信特攻就設定霍華德上場時間得控制在24分鐘左右，然而在比賽結束後，他主動告知球團，之前剛恢復的膝蓋，有點不舒服。球團得知後，即刻安排他接受檢測，但他當時也還沒到無法出賽的程度。所以當天霍華德一樣跟著球隊一起熱身，但隊醫、防護員與教練團為了保險慎重起見，主動提出做一連串檢查，他雖然表達上場意願，但畢竟職業籃球運動，很少出現3連戰的情況，特別是對資深球員來說，絕對是一項艱難挑戰。因此在開賽前10分鐘，即便他表達出想上場，但我們依然堅持要再檢測，不如期待的，經過幾項動作檢測後，隊醫認為如果硬要上場，將有很大的風險會再度受傷，儘管他不斷強調若比賽中身體若有改善，自己就可以上場，但為了球員的職業生涯以及之後的球季及賽事，我與教練團就已經不想讓他強行冒險出賽。

然而比賽進行到第2節時，球隊現場主持人因口誤，引起在場球迷鼓譟，而剛好比賽中場結束，霍華德表示他想再檢測ㄧ次，但檢測的結果還是確認霍華德此戰無法上場，所以下半場，就如同大家所看到的，雲豹球員不斷受到噓聲，即便沒有霍華德，他們依舊拿出拚勁，卻遭到這種對待，我眼睜睜地看到他們受到不平等對待和委屈，卻又無能為力，這讓球員出身的我更加覺得心痛和不捨，如果我在第一時間，就跟在場球迷說明霍華德不能出賽，或許情況就不是現在這樣，我們的球員也就不用忍受為求勝而被噓的心酸。

說實在，那樣比分很近的拉鋸戰之下，我比誰都還想贏球，能讓霍華德上去我們這一場肯定是穩穩地拿下勝利。但其實密集的三連戰，讓霍華德上陣，只會導致接下來更加延長他復原的時間，而影響日後的比賽。球團絕非刻意隱瞞，是我個人沒有在最即時的狀態下，讓球迷得知訊息，這是我的失誤，為此，我卸下總經理一職，向所有愛護霍華德和支持雲豹的球迷致歉，我主動負責。

我們的本土球員與另外兩位從頭堅持到尾的洋將都是很努力的在替球隊出戰，我希望對於他們的人身攻擊也能停止，在這一場對戰中，他們很努力也很認真這是不能被扼殺掉的，而我將虛心接受球迷們所有的批評指教...

球團這會有後續完整的補償機制，會讓大家滿意，會在近日公佈，球團還是很在乎所有球迷的感受～是很認真的！」