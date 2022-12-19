烏克蘭國防部18日推文表示，已準備好與52國共享勝利；每位合作夥伴的無價貢獻，代表為爭取自由而努力的恆久兄弟情誼。推文並附上影片，內容可見中華民國國旗與其他國家國旗並列。

We are ready to share our Victory equally with all 52 countries.

The priceless contribution of each of our partners will mean eternal brotherhood for us in the struggle for Freedom. pic.twitter.com/Z9zAO8oktM — Defense of Ukraine (@DefenceU) December 18, 2022

耶誕佳節將至，烏克蘭國防部透過推特發布一分鐘短片表示，「是該感謝我們一些朋友的時候了」，逾2萬名來自52國的志願兵前來烏克蘭奮戰。影片並穿插52個國家的國旗，包括日本、韓國、法國、秘魯、美國、加拿大及中華民國國旗等。

除了感謝志願兵，影片也感謝支援物資的志工，以及於最黑暗時刻造訪烏克蘭的人，包括好萊塢著名演員班史提勒（Ben Stiller）、西恩潘（Sean Penn）及安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）。政治人物有英國前首相強生（Boris Johnson）、現任首相蘇納克（Rishi Sunak）、美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）及加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）等。

烏克蘭國防部另感謝以遊行示威等各種方式支持烏克蘭的人，「各位都是英雄，我們會攜手贏得這場戰役」。

俄羅斯今年2月下旬揮軍入侵烏克蘭，雙邊尚未談判以終止這場二戰以來歐洲最大衝突；激烈戰火目前主要在烏東及烏南。

烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valeriy Zaluzhny）日前接受英國「經濟學人」（The Economist）週刊專訪時說，預料俄軍明年頭幾個月將對基輔發動新一波攻勢。（編輯：陳惠珍）1111219