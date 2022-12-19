英國下議院外交委員會發佈建議報告書指出，英國政府原版《綜合政策評估》（Integrated Review）將中國定為「系統性競爭對手」，委員會支持將措辭改為「重大威脅」，並遏止對這個超級大國的依賴。

綜合外媒報導，英國政府去年3月發佈《綜合政策評估》，在俄烏戰爭爆發與台海衝突風險日益升高之後，英國政府決定更新報告，再交由國會重審。英國下議院外交事務委員會提出建議稱，「中國在許多不同層面上對英國構成了重大威脅」，因此支持英國政府將中國的定性從「系統性競爭者」改為「威脅」，而且前提是需有相關政策調整，不能只有強硬而空洞的語言。

令人感到英國國會自相矛盾的是，這份建議報告也承認，在可預見的未來「中國仍是英國不可或缺的合作夥伴」，英國必須與中國在部份領域競爭，同時在其他領域合作。

英國下議院外委會的報告還強調了對北京採取更強硬立場的風險，例如失去合作機會，中國可能竊取知識產權或恐嚇英國公民。尤其是這幾年鎮壓香港要求民主的示威活動，對台灣進行武力威嚇，最近對中國駐曼徹斯特領事館打人風波後，中國採取強硬立場，並召回6名對抗議民眾動粗的外交官員。

報告指出，英國政府需要更堅定、更明確地闡述英國在涉及中國時的安全利益，以及保證英國人民安全的責任。

英國政府發言人表示，「我們認識到中國對我們的價值觀和利益構成了系統性的挑戰——但正如外交委員會的報告所承認的，我們不能簡單地忽視中國在世界事務中的重要性。」「我們正在將我們對中國的態度，轉變為一種強有力的實用主義——這也是我們的盟友和夥伴所認可和理解的。」

報告還提到，英國政府應採取措施增進韌性，並在關鍵領域減少對中國的依賴。因為目前幾乎在每一個領域，英國已形成對中國供應鏈的戰略性依賴。

此外，中國認定美國或西方國家軟弱，因而採取更加強硬的外交政策，這使得中國的「和平統一」方案似乎難以實現，進一步加劇了台灣海峽衝突的風險。一旦中國對台灣發動全面侵略，不排除這將對英中關係造成巨大挑戰。

外委會的建議報告還提到，在英國政府長達122頁的《綜合政策評估》中，全文沒有提及台灣，《綜合政策評估》既聲明對印太地區的重視，台灣也是英國在該地區利益的核心部分，這項遺漏令人十分驚訝。

英國《綜合政策評估》去年3月在時任首相強生（Boris Johnson）任內發佈，強調英國作為「全球的英國」，其國家戰略應放眼歐洲大陸之外，印太地區則是重中之重。其後接班首相特拉斯（Lizz Truss）、蘇納克（Rishi Sunak）基本延續該戰略，但對於如何定位中國，各有不同的說法。