高雄74歲陳姓老翁近期想尋找第二春，透過交友軟體認識一名女網友，雙方相談甚歡，後來陳翁要求見面做進一步交往，女網友卻擔心陳翁財力不夠，避不見面，除非秀出「誠意」。於是陳翁日前到銀行匯30萬元，行員驚覺有異報警，在員警耐心勸導下，陳翁才醒悟自己遭到詐騙，頻頻感謝員警以及行員幫忙，才保住自己僅剩的老本。

16日下午4時許，陳翁到三民區九如二路上某銀行時，向行員表示最近家裡要裝潢，要先匯30萬元給裝潢公司，而行員問是裝潢何種項目時，發現陳翁此時卻支支吾吾，表達不清楚，行員見狀起疑，於是報警求助。

三民第一分局哈爾濱派出所獲報，員警立即到場了解，陳翁見員警到來，不耐煩的說「附近老家最近裝潢，現在正在施工，要先匯給裝潢公司施工費」，但員警回問「巡邏時都沒有發現有任何一戶人家在施工，你是裝潢什麼？」，此時陳翁又回答不出來，只好向員警坦承匯款目的。

原來，因陳翁最近想尋找第二春，在交友軟體上認識一名女網友，雙方相談甚歡，後來陳翁要求相約見面，做進一步交往時，此時女網友擔心陳翁財力不夠，要求陳翁匯款試試看「誠意」，陳翁一聽，立即到銀行匯30萬給她，所幸遭到員警及時攔阻。

經過員警的耐心開導下，陳翁也頓悟自己遭騙，立即向員警以及行員道謝，感謝員警不停勸阻讓他清醒，幫他保住僅剩的老本。