2022年全國大專校院羽球排名積分賽年終站，18日進行最終4強賽，東海大學邱郁喬走出腰傷陰霾，在決賽21比10、21比14直落二擊敗全大運季軍、台北醫大陳彥穎奪冠，賽後情緒激動。

目前大四的邱郁喬，大一時也有參加全國大專校院羽球排名積分賽，當時以第5名作收，這次鎖定冠軍為目標，另外也希望可以健康完賽，邱郁喬賽後激動表示：「自己並非科班出身，從小都自己一個人練，是大學後才有比較多的時間自主練習，表現才突飛猛進，謝謝大專體總打造這樣的舞台，不僅很有國際賽的氛圍還有現場轉播，感覺很特別。」

邱郁喬透露，西班牙羽球女單好手馬琳（Carolina Marin）是她最喜歡的選手，馬琳膝蓋受傷自己也腰傷，全大運才打一場就淘汰，看著馬琳從復健到重返球場，給了她很大啟發，此外也要將這冠軍獻給她的教練，「台中羽揚羽球場館長王毓均，謝謝他贊助我裝備、幫助我訓練並給予我很大的協助，我甚至覺得這冠軍比全大運得名更有意義。」

而今天率先登場男女混雙決賽，高雄科大的梁云瑄／蔡和珉出戰明新科大古家芸／李振瑋，明新科大的組合不僅是3站的積分之冠，古家芸更是今年全大運的冠軍得主，讓對手梁蔡配不免面臨苦戰，首局開場古家芸／李振瑋就火力全開，中間一度領先多達5分，可是最後卻失守慘遭逆轉，第2局中後段雙方也是上演精采拉鋸，最終由梁云瑄／蔡和珉以21比17、21比16直落二帶走冠軍。

賽後梁云瑄、蔡和珉表示，雖然很開心但是很平靜，畢竟比賽就是要平常心，第1局能成功逆轉關鍵在減少失誤，不要想著一球解決，先把球打進場內，之前長庚站時和對手有對戰過，當時小輸，因此賽前有針對他們做情蒐。

男單則由屏東科大蔣富洋以21比5、21比14擊敗中原大學蘇家進奪冠，男雙則由高雄科大葉其叡／梁竣庭以21比7、21比10比數力退明新科大李振瑋／陳祥筌，最後壓軸登場的女雙，由僑光科大林家旗／楊博雯以21比13、21比18直落二擊敗高雄科大梁云瑄／邱怡瑄的組合。