據俄羅斯國防部網站19日發布消息，中俄「海上聯合2022」聯合軍演將於21日至27日在東海附近海空域舉行，雙方將派出多艘艦艇、戰機和直升機參與演習。俄國防部表示，此次演習的主要目的是加強中俄之間的海軍合作，維護亞太地區的和平與穩定。

觀察者網引述消息稱，此次聯合軍演計畫對空中目標進行飛彈和火炮聯合射擊，對海面目標進行火炮射擊，並展開實際使用武器的聯合反潛演練。

代表俄羅斯海軍參加本次演習的有太平洋艦隊旗艦、光榮級近衛飛彈巡洋艦「瓦良格」號，「沙波什尼科夫元帥」號護衛艦，以及「俄聯邦英雄齊堅紮波夫」號和「完美」號20380型護衛艦。據了解，俄太平洋艦隊的一支艦艇分隊已從海參崴出海。共軍則將派出兩艘驅逐艦、兩艘護衛艦、一艘多功能補給艦和一艘常規潛艇。

報導指出，「海上聯合」系列演習是中俄雙邊框架內規模最大的海上演習，自2012年以來已連續舉行10次。2021年的演習在俄羅斯彼得大帝灣附近海空域舉行，雙方主要圍繞通訊演練、編隊通過水雷威脅區、消滅浮雷、編隊防空、對海射擊、聯合機動、聯合反潛等科目展開演練，共軍南昌艦首次赴國外參演。