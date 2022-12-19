英國62歲女星吉蓮萊特（Gillian Wright）曾是教師和戲劇導演，也是知名戲劇學院的聯合創始人，她2004年時演出電視劇東區人 (EastEnders)，因此聞名當地，更藉此獲得許多大獎。近日她在準備舞台劇表演，卻不小心在台上跌倒造成手骨折，導致手變成紫黑色，傷勢有些嚇人。

吉蓮萊特近日發文表示自己原先要在劇場演出《白雪公主》的舞台劇，由她擔任壞皇后一角，沒想到在彩排途中意外發生，她不小心跌了一跤，結果摔斷了手臂，在工作人員的幫助下勉強完成表演，就醫後被判定是手臂骨折，需要立刻進行手術，醫生在她的手腕中放入鋼板和鋼釘固定，醫生提醒不要移動手，這也表示她不能繼續上舞台演出，直到康復。

吉蓮萊特透露自己的角色將由其他女演員代替，同時感謝劇院及演員夥伴的照顧，從她的照片可以看到，當時她仍穿著戲服，手上僅有道具石膏勉強固定，接著曬出手臂傷勢照，將手舉在鏡頭前拍攝，可以看到吉蓮萊特的手已經是紫到發黑，傷勢有些可怕，她也曬出與其他演員的合照，雙方臉上都洋溢著笑容，似乎是苦中作樂。

吉蓮萊特的傷勢照。（圖／therealgillianwright Instagram）

不少人湧入鼓勵：「妳肯定非常失望，好難過這樣的事會發生」、「這看起來一點都不像小跌倒，那個紫黑色大淤青看起來就很痛，希望妳早日康復」、「很難過聽到這個消息，希望妳能恢復良好」。